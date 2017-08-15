نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، مقطع فيديو صادما لطفلة أثناء سقوطها من إحدى السيارات بإشارة مرور في تايلاند، ونفادها من الموت بأعجوبة بعد أن كانت على مقربة من الاصطدام بالسيارة من الخلف، ولكن مشيئة القدر أنقذتها في اللحظة الأخيرة، والغريب في الأمر أن الطفلة وقفت على قدميها وركضت إلى السيارة مرة أخرى.

وذكرت الصحيفة، أن والدة الطفلة كانت تقود السيارة وتضع طفلتها على قدمها أثناء القيادة، لتقوم الطفلة باللعب في مفتاح الباب ليفتح فجاة وتسقط منه، وتفلت من الموت بمعجزة، ثم تركض مرة أخرى إلى والدتها في السيارة.