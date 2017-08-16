أنهت سيدة حياة طفلتيها بعد أن خنقتهما حتى الموت مبررة ذلك بأنها تشعر بحالة نفسية عند رؤيتهما.



وقالت مصادر أمنية” إن مواطناً في العقد السادس من العمر قدم لمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة يحمل حفيدتيه في عمر الستة أشهر في حالة إغماء تام، وبعد الكشف المبدئي اتضح أنهما متوفيتين قبل ثلاث ساعات وبهما آثار خنق في الرقبة وفقا لـ “سبق” .



وتابع : تم إبلاغ الجهات الأمنية لمباشرة الحالة والتحقيق بالواقعة حيث تم تشكيل فريق بحث لتحديد الجناه وضطبهم مشيراً إلى أنه بعد تولي التحريات والبحث الجنائي بمركز شرطة الشرائع مجريات التحقيق مع كامل الأطراف، اعترفت والدة الطفلتين بخنقهما حتى الموت وذلك بسبب أنها تحس بالضيق والحالة النفسية عند رؤيتهما! .