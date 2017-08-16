بعد 4 ساعات من تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن و4 عناصر مسلحة مختبئة داخل إحدى الشقق بمنطقة الخصوص بالقليوبية، طلبت قوات الأمن الاستعانة بأحد ضباط العمليات الخاصة.

وحضر الضابط في السابعة صباحا، وكانت الاشتباكات بدأت عند الثالثة فجرا، بين الأمن المصري والعناصر الإرهابية، وتمكن من القضاء على اثنين منهم في 3 دقائق فقط، حسب شهود العيان ومصادر أمنية صرحت بذلك لموقع "مصراوي".

ففور وصول ضابط القوات الخاصة، "طلب مرآة وضعها في مدخل العقار فتمكن من خلالها من رؤية أحد المسلحين وأرداه قتيلا على الفور ثم قتل مسلحا ثانيا في دقائق"، حسبما أفاد به أهالي عزبة الصقيلي بمنطقة الخصوص حول بطولة ضابط عمليات خاصة قتل إرهابيين اثنين في وقت وجيز، من ضمن 4 عناصر كانت متواجدة بالمكان.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت مقتل عنصرين من أعضاء حركة "حسم" المتورطين في تنفيذ سلسلة من أعمال العنف، من بينها حادث اغتيال العزازي، أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة بمحيط محل إقامته بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية في الـ 7 من يوليو/تموز الماضي.