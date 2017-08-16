عقد التركي إيرول كبير (54 عاما) معاهدة سلام مع العقارب التي تتوافد على منزله، وتوقف عن قتلها، وبدلا من ذلك بات يعتني بها ويقدم لها الطعام.

وقال كبير الذي يقطن في ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا، إن العقارب اعتادت التوافد على منزله البسيط المكون من غرفة واحدة، وفي البداية كان يقتلها، لكنه قرر يوما ما أن يعقد معها معاهدة سلام ويستضيفها في منزله.

يحتفظ كبير منذ ذلك الحين بالعقارب في برطمان، ويصطاد الحشرات لإطعامها، ويمسكها بيده من ذيلها بطريقة محترفة حتى لا تتمكن من لدغه.

مع الزمن أصبحت العقارب صديقة لكبير، يحدثها بين الحين والآخر ويؤنس بها وحدته، كما أنه يصطحبها معه عند خروجه من المنزل.

يقول كبير "لا أخاف من العقارب لأنها هي أيضا من مخلوقات الله، لم أتعرض للدغة عقرب حتى اليوم، أعتني بعقاربي، وأحيانا أضعها في الثلاجة لأنها تحب الجو البارد، كما أصطحبها معي عند خروجي من المنزل".