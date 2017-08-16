بالاتساق مع ما باتت تشهده الحياة من تغيرات وتقلبات سريعة الإيقاع في كثير من الجوانب، ربما بدأت تتكاثر معدلات إصابة أعداد متزايدة من الأشخاص بأعراض القلق، الاكتئاب والإدمان، أو المضي لما هو أخطر من ذلك، بالتفكير في الانتحار والتخلص من حياتهم.

والمفزع في الأمر هو أن تلك المشكلات باتت تداهم كثيرا من الرجال دون أن يشعروا، كما أنهم لا يكتشفون تطور حالاتهم المرضية إلا بعد سنوات، خاصة أنها تصيب الجميع بغض النظر عن الجنس، الطبقة الاجتماعية، السن أو أي من العوامل الأخرى.

ونشرت بهذا الخصوص صحيفة «الغارديان» البريطانية تقريرا مطولا حول السر وراء مرض الاكتئاب الذي يصيب الرجال في صمت، وأبرزت في بداية حديثها قصة انتحار الممثل الشهير، روبن ويليامز، في أغسطس عام 2014، وما أعقب ذلك من حالة اندهاش أصابت كثيرين من محبيه بسبب إقدام شخص في نجوميته على التخلص من حياته.



ثم مضت الصحيفة تشير إلى عديد الحالات التي استسلمت لمشاعر الضيق والاكتئاب، نتيجة أمور خاصة في حياتها، وكيف نجح كثيرون في التصدي لتلك الحالة ليواصلوا بعدها حياتهم بكل روح قتالية وإقدام على الحياة، رغم ما واجهوه من أرق نفسي.

وتابعت الصحيفة بنقلها عن توب تشابمان، مؤسس الجمعية الخيرية Lions Barber Collective، التي تهدف للتوعية بشأن منع حالات الانتحار، قوله «بدأ يتحدث الناس ويجاهرون بمشكلاتهم أكثر من ذي قبل، ولم يعودوا يميلون لإخفائها، لذا فالأمور تتحسن.



وبدأ يشعر الرجال بالارتياح عند تحدثهم لبعضهم البعض بشأن مشاعر القلق التي تنتابهم ومشكلاتهم وشكوكهم وبدأوا يميلون لاستشارة الأطباء أو المتخصصين».

وأشارت الغارديان إلى أن تشابمان قرر إنشاء تلك الجمعية لمعالجة مشكلات الصحة العقلية التي تصيب الرجال بعد أن قام أحد أصدقائه بقتل نفسه نتيجة مروره بمثل هذه المشكلات.