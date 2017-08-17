أكد الممثل البريطاني، دانيال كريغ، أنه سيلعب دور جيمس بوند للمرة الخامسة والأخيرة لينهي بذلك شهورا من الشكوك حول من سيؤدي شخصية العميل السري الشهير.



وأعلن كريغ النبأ أثناء ظهوره في برنامج (ذا ليت شو) التلفزيوني الأميركي، الثلاثاء، وردا على سؤال للمذيع ستيفن كولبرت عما إذا كان سيعود لشخصية جيمس بوند قال كريغ: "نعم" فتعالت صيحات الإعجاب من الجمهور.

وقدم كريغ شخصية العميل السري الشهير 4 مرات من قبل في أفلام "كازينو رويال" و"كوانتوم أوف سوليس" و"سكاي فول" و"سبكتر".

وذكرت شركة إيون برودكشنز، التي تنتج سلسلة أفلام جيمس بوند عبر موقعها الإلكتروني، أن الفيلم رقم 25 في السلسلة سيطرح في دور السينما الأميركية في الثامن من نوفمبر 2019 على أن يطرح قبل ذلك في بريطانيا وباقي العالم، كما جرت العادة.

وبسؤاله عما إذا كان سيظهر في شخصية بوند بعد هذه المرة قال كريغ: "لا"، وأضاف: "أعتقد أن هذا يكفي. أود فقط الخروج بشكل مشرف ولا أطيق الانتظار".