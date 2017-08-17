أظهرت صور نشرت على موقع فيسبوك الإلكتروني امرأة ترتدي فستاناً مميزاً يخال الناظر إليه بأنه من وحي أحد المصممين المشهورين في عالم الأزياء والموضة.

نشرت إميلي سيلهامر التي تدير صفحة "أرتيستري آند أبسايكلينغ" على موقع فيسبوك، صوراً لها وهي ترتدي فستاناً زاهي الألوان قالت بأنها أمضت 4 سنوات في حياكته من مغلفات قطع السكاكر.

وتقول إميلي في مقال لها على فيس بوك، إن فكرة حياكة الفستان بهذه الطريقة خطرت لها عندما التقت بزوجها للمرة الأولى، حيث قدم لها مجموعة من السكاكر الملونة."

وأضافت إميلي: "لقد قمت بجمع أكبر عدد من مغلفات السكاكر بمساعدة الأصدقاء والعائلة على مدى 4 سنوات قبل أن أبدأ بصنع الفستان المميز، كانت النتيجة مدهشة للغاية، إنه مثال جيد على الاستفادة من النفايات وإعادة تدويرها".

وبعد نشرها على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي حظيت صور إميلي بفستانها الغريب، برواج كبير على الإنترنت، حيث أثنى المتابعون على صبر ومواظبة إميلي، وإبداعها في إنجاز هذا العمل الفني الرائع، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.