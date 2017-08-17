نجحت شرطة منطقة في مدينة مكة المكرمة في الإطاحة بتشكيل عصابي اختطف مقيمًا آسيويًّا، ومساومة آخر من بني جلدته على إطلاقه مقابل دفع فدية مثيرة للسخرية قُدِّرت بثلاثة آلاف ريال فقط.



وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي بن عطية القرشي؛ بأن مركز العمليات الأمنية الموحد (٩١١) تلقى بلاغ مقيم من الجنسية الآسيوية يدَّعي خطف واحتجاز مقيم من بني جلدته في موقع غير معلوم، والمساومة بمبلغ مالي قدره (٣ آلاف) ريال سعودي مقابل تسليمه المحتجز.



وأضاف القرشي أنه ومن خلال جمع المعلومات الأمنية والتحريات السرية اللازمة فقد تمكنت الدوريات السرية بأمن محافظة جدة من العثور على المحتجز، وضبط صاحب الموقع ومعه مجموعة من الجنسية الآسيوية، تم التحفظ عليهم وتسليمهم لجهة الاختصاص لإكمال اللازم تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة.