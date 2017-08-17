طرحت شركة أمريكية خوذة رياضية جديدة أطلقت عليها "هالو سبور"، لتعمل على زيادة تنشيط العضلات للرياضيين، وهي مكونة من شعيرات صغيرة من البلاستيك الطري يتم وضعها على الرأس، وهذه الشعيرات عبارة عن إلكترونيات صغيرة تقوم بنقل دفعات كهربائية إلى قشرة الرأس ومنها إلى المناطق الأساسية في المخ التي تتحكم في الحركات اللاإرادية وبالتالي تقوم الخلايا العصبية بإرسال إشارات قوية للعضلات التي تكسبها الطاقة والقوة.



وأوضح المسئولون في الشركة أن هذه التكنولوجيا الجديدة مغرية، ولكن مازال تأثيرها على المدى الطويل غير معروف، حيث تعد في مجال الرياضة شكلاً من الأشكال الإلكترونية للتنشيط ولكنها لم تستخدم من قبل في مجال الرياضة.