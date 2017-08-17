«صفقة نيمار التاريخية لن تكون الأخيرة »

جيروم بواتينج، مدافع فريق بايرن ميونيخ الألماني مجيبا عن سؤال حول صفقة نيمار قائلا: انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، مقابل 222 مليون يورو، أجاب بواتينج «تطورات السوق ذهبت في هذا الاتجاه، أعتقد أن انتقال بهذا الحجم لن يكون الأخير .» معربا عن سعادته لاقتراب الشفاء من الإصابة، التي تعرض لها، والعودة إلى الملاعب من جديد.