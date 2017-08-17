«صفقة نيمار التاريخية لن تكون الأخيرة »
جيروم بواتينج، مدافع فريق بايرن
ميونيخ الألماني مجيبا عن سؤال
حول صفقة نيمار قائلا: انتقال نيمار من
برشلونة إلى باريس سان جيرمان، مقابل
222 مليون يورو، أجاب بواتينج «تطورات
السوق ذهبت في هذا الاتجاه، أعتقد أن انتقال بهذا
الحجم لن يكون الأخير .»
معربا عن سعادته لاقتراب الشفاء من الإصابة، التي
تعرض لها، والعودة إلى الملاعب من جديد.
«إدماني على المورفين جعلني في حالة يأس دائم »
نجم التلفزيون آنت ماكبارتلين يكشف
كيف أن تعاطيه لمثل هذا النوع من
المخدر أوصله أخيرا إلى حافة الموت ليدخل
بعدها مركزا صحيا للتأهيل النفسي
والبدني.
«الفيسبوك أزعجني كثيرا »
الممثلة المصرية ريم البارودي خلال
استضافتها في برنامج «صبايا الخير »
الذي تقدمه ريهام سعيد متحدثة عن وسائل
التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك
وقالت: ان حياتها وعلاقاتها تأثرت كثيرا
بالإشاعات التي تطاردها من خلال الفيسبوك مما
ازعجها جدا وجعلها تكرهه بشدة، ولا ترى جدوى
من ورائه غير المشاكل ووجع الرأس.
«صلواتكم ساعدتني كثيرا في محنتي »
الممثلة الإنجليزية أوليفيا نيوتن جون
تؤكد أهمية الإيمان الديني خلال حملتها:
«لنمضي معا » من أجل جمع مليون دولار
لمحاربة مرض السرطان الذي أصيبت به.
«سوف أتبرع بمليون دولار لضحايا التحرش»
المغنية الأميركية تيلر سويفت تتعهد
بمنح هؤلاء الضحايا هذا المبلغ، الذي
قضت المحكمة بدفعه لها في قضية رفعتها
ضد ديڤيد جاكسون مويلر من محطة
دينيفر دي جيه الموسيقية، بعد ان اتهمته
بالتحرش بها خلال جلسة لالتقاط الصور.
«كان قتالا شرسا حقيقيا داخل السيارة »
كريس براون، نجم أغاني ال «بوب ،» يتحدث حول ليلة عراكه مع صديقته السابقة المغنية ريانا بالقول انها لم تبصق دما في وجهة فحسب بل ووجهت له لكمات سريعة أيضا، وذلك بعد أن اعترف لها بعلاقة سابقة ونظيفة على حد زعمه مع امرأة كانت تساعده في عمله.
«بيونسيه فقدت 15 كجم في 3 أسابيع »
الطبيب المعروف بروس إيتنجر كاشف عن الطريقة التي جعلت الفنانة العالمية بيونسيه تخسر 15 كيلوغراما بعد ولادة توأمها رومي وسير بثلاثة أسابيع فقط. في الأول قال بروس ان السبب الأساسي الذي أتاح لها ان تخسر هذه الكميات الكبيرة هو ممارستها اليومية للتمارين الرياضية مستعينة بمدرب خاص يساعدها ويوجهها أكثر.