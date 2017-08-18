هناك العديد من اللحظات التي لا تعوض ويمكن أن يقف أمامها الفرد فاتحًا عينيه ولا يستطيع تصديقها أو هناك صور تأتى صدفة مرة واحدة في العمر، وتجعلك تتذكرها بقية حياتك وتندم أنك لم تستطع التقاطها في نفس اللحظة لتصبح ذكرى موثقة لديك.



ليس بالضرورة أن تكون تلك الصور لشخصيات إنما من الممكن أن تكون صورة لإناء أو حقيبة أو حتى منزل ظروف اللقطة جعلته في الصورة يجسد شكلاً آخر، فهناك صور كثيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى تجعلك تفكر كيف تم التقاطها أو من أين جاءت من الأساس، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز هذه الصور الساخرة.



1. الحامل المعدني:



هذه الصورة توضح طرق الشاكوش لمسمار لتثبيت حامل معدني في الحائط، ولأن الحامل به فتحتين، فيظهر وكأنه يصرخ خائفاً من الشاكوش.



2. الحلة:



بما أن الحلة على النار وأمامها عيون البوتاجاز الآخر، فتعكس الحلة الألومنيوم العيون تلك كى تظهر وكأن للحلة وجه بملامح إنسان.



3. الكلب والكاميرا:



بما أن المصور يقف مرتدياً قبعة فوق رأسه وأمامه الكاميرا، فيعكسهما ضوء الشمس على الحائط وكأن هناك كلب منتظراً ناظراً لاصحابه حين الانتهاء من العمل.



4. المبنى الصارخ:



ديكور وتصميم هذا المبنى يعكس وكأن الشبابيك عينين والباب أو البوابة الخاصة به كالفم، فيعكس المبنى شكل وجه يصرخ أو خائفاً من شىء ما يحدث بجانبه.



5. الرجل ذو الوجه الحديدى:



يلتقط هذا المصور رجل يجلس أمامه في القطار ولكن السندات المعدنية لعربية القطار ذو المسمارين تعكسه بالصدفة وكأن له وجه حديدي بعيون حديدية.



6. الولد وذيل الحصان:



هنا يجلسان بنت وولد بجانب بعضهما ولكن ملتقط تلك الصورة أخذها بزاوية إخفاء رأس الفتاة وإظهار رأس الولد وكأن الولد هو من يمتلك تسريحة شعر ذيل الحصان.



7. الأب وابنه:



هنا يجلس الأب بجانبه ابنه والأب يستند على يد كرسي الأنتريه بينما يضع الطفل يده على يد والده، فتظهر وكأن الأب لديه إعاقة في يده.