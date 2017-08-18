كشف تقرير سنوي أن ملبورن وفيينا هما أفضل مدن العالم للإقامة بهما من حيث الأحوال المعيشية، في حين حلت لاغوس ودمشق على رأس قائمة المدن الأسوأ في العالم.

وذكر تقرير الأحوال المعيشية السنوي للعام 2017، والصادر عن وحدة المخابرات الاقتصادية التابعة لمجموعة “إيكونوميست”، أن مفهوم الحياة اليسيرة، الذي ظل يتراجع على مدى العقد الماضي، شهد الآن استقرارًا رغم أن بعض المدن تعاني من “انتشار خطر الإرهاب”.

وتصدرت مدن طهران ودبي وأبيدجان وهراري وكولومبو قائمة أكثر المدن التي شهدت تحسنًا في الأحوال المعيشية على مدى السنوات الخمس الماضية رغم أنها في النصف الأخير من قائمة تضم 140 مدينًة.

أما أكثر المدن التي شهدت تراجعًا في الأحوال المعيشية فكانت كييف ودمشق وطرابلس وديترويت وموسكو.

وجرى حساب التصنيف على أساس عدد من العوامل من بينها الجريمة والرعاية الصحية والطقس والفساد والرقابة.

وجاء ترتيب أفضل 10 مدن يمكن العيش بها على النحو التالي: ملبورن وفيينا وفانكوفر وتورنتو وكالجاري وأديليد وبيرث وأوكلاند وهلسنكي وهامبورغ.

وتذيلت القائمة مدن كييف ودوالا وهراري وكراتشي والجزائر وبورت مورسبي ودكا وطرابلس ولاغوس ودمشق.