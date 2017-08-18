أعلنت أكثر امرأة ليونة في العالم عن نيتها اعتزال العمل في الحيل البهلوانية، وذلك بعد أن سأمت من الآلام والكدمات المستمرة التي تتعرض لها في عملها.

وكانت ستيف ميركوري (22 عاماً)، من مدينة دورسيت البريطانية، تعمل في سيرك أوف هوروس على مدى السنوات الخمس الماضية، حث دأبت على تقديم عروض مثيرة، تقوم فيها بطي جسدها داخل جرة زجاجية، ولكنها قررت الاعتزال أخيراً، بسبب الأذى الذي تتعرض له نتيجة هذا العمال، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وكانت ستيف التي يصل طولها إلى نحو 165 سم، قد انضمت إلى العمل في السيرك بعمر 17 عاماً، وتقول عن موهبتها الفريدة: "لطالما تمتعت بالليونة منذ أن كنت صغيرة في السن، وكنت أمارس الجمباز والرقص، لكنني لم أدرك مدى مرونة جسدي، حتى أخبرني أصدقائي".

وأضافت: "توجهت بعد ذلك إلى سيرك هوروس، وأجريت معهم محادثة قصيرة، وانتهي بي الأمر بالعمل ضمن فريق السيرك. وعندما اقترحوا علي الخدعة التي يجب أن أؤديها، قلت لهم يمكنني حشر جسدي بداخلها، ولكن عندما شاهدت الجرة، لم أكن متأكدة من ذلك".



وتحب ستيف دوماً ممارسة الحيل والاختباء عن أصدقائها في أماكن غير متوقعة، بفضل قدراتها الجسدية الفريدة، ولكن عملها في السيرك، تسبب لها بالكثير من الألم والإصابات والكدمات. مما دفعها إلى اعتزال هذا العمل، مما دفع القائمين على السيرك إلى البحث عن امرأة بديلة لشغل مكانها.