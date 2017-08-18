«لا تحتقر أي شخص فقد يكون أفضل منك»

الفنانة اللبنانية ديانا حداد عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي نشرت تعليقا وجهت من خلاله رسالة لجمهورها بألا يحتقروا أي شخص مهما رأوا منه من ذنوب، فلا تدري ربما هو عند الله أفضل منا جميعا. يذكر ان الفنانة ديانا حداد كانت قد أطلقت مؤخرا كليب أغنيتها «نايمة بالعسل» ويتميز العمل الجديد بتقنية إخراجية «3D» ثلاثية الأبعاد، بحيث يمكن مشاهدتها بتقنية الصورة ذات الأبعاد الثلاثية، في حال توافره عبر جهاز التلفزيون أو أي وسيلة أخرى.