«أريد الاستمرار في التمثيل حتى نهاية حياتي»
النجم السينمائي توم كروز يكشف أنه بدأ العمل في السينما منذ أن كان في الثامنة من عمره، وأنه سيستمر في عمله هذا لأن لديه أهدافا محددة يريد تحقيقها.
«الحياة أقصر من أن تقضي جزءا منها مع شخص لا يدرك أهميتك»
الممثلة الأميركية آنا فارس (40 سنة) وهي تلقي المزيد من الضوء على انتهاء علاقتها بزوجها كريس بات بالطلاق على نحو مفاجئ.
«كنت في حالة لا أحسد عليها بالطبع»
كاتبة الأغاني الأميركية المعروفة باسم هالزي تتحدث عن مدى شعورها بالخوف والقلق عندما تعرضت لحالة إجهاض طارئة فقدت خلالها طفلها عندما كانت في العشرين من العمر.
«لا تحتقر أي شخص فقد يكون أفضل منك»
الفنانة اللبنانية ديانا حداد عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي نشرت تعليقا وجهت من خلاله رسالة لجمهورها بألا يحتقروا أي شخص مهما رأوا منه من ذنوب، فلا تدري ربما هو عند الله أفضل منا جميعا. يذكر ان الفنانة ديانا حداد كانت قد أطلقت مؤخرا كليب أغنيتها «نايمة بالعسل» ويتميز العمل الجديد بتقنية إخراجية «3D» ثلاثية الأبعاد، بحيث يمكن مشاهدتها بتقنية الصورة ذات الأبعاد الثلاثية، في حال توافره عبر جهاز التلفزيون أو أي وسيلة أخرى.
«فتح قلبه لي وباح بكل مشاعره»
بريسلا بريسلي (72 سنة) تتحدث في ذكرى وفاة زوجها المغني الفيس بريسلي حول حياتها معه، وكيف كان يتميز بحس مرهف جعله يتأثر جدا بما يجري حوله. يذكر، وفقا لأقوال حرسه الشخصي، أن إدمان الفيس تناول المخدرات أوصله إلى حافة الانتحار قبل أيام قليلة فقط من موته في ظروف غامضة.