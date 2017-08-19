تشتهر بعض الأماكن بأسماء شوراعها، التي تكسبها حضورًا لدى أذهان الجماهير، وربما تطلق من خلال هذه الأسماء القصص والحكايات، وربما النكات والأغنيات. وربما يجد القارئ في كل بلد اسم غريبًا لطريق أو شارع أو حارة، لكن الغريب الأكثر هو أن توجد بعض الشوارع التي تثير أسمائها مشاعر وأفكار شتى، من كيفية تسمية هذه الشوارع بأسمائها، وكيف تمت الموافقة عليها.

ورصد موقع "إيه أو إيل" الأمريكي، أسماء غريبة لبعض الشوراع التي يثير ذكرها الضحك والاستغراب والاستهجان والفكاهة وربما السخرية، والسؤال عن لماذا اختار البعض إطلاق تسميات غير مفهومة، ونعرض هنا بعض الأسماء كالآتي:

1- "بات هول رود" اسم شارع في جنوب يوركشاير بإنجلترا ، سبب أزمة لقاطنيه، لكثرة النكات التي تم اطلاقها على الشارع، والتي لم تتوقف يوما ً، لدرجة أن الشارع صار مزارًا من المتسكعين والفضوليين، ورفضت بعض الشركات توزيع منتاجاتها في الشارع، لأنه يعني "طريق عقب الحفرة" وهكذا، بلغ اليأس من الأسر القاطنة في الشارع مبلغه، لذا قرروا تغيير اسم الشارع إلى أرشيرز واي، أو طريق الرماة، حتى يتخلصول من النكات التي لحقت بشارعهم.

2- "كوايت إيه رود" يبدو من الطرائف اسم شارع كوايت الذي يقع في نيوانجلاند، إذ لا يعرف المار به، أهو طريق أم أن هناك طريق آخر، وما السر في وضع حرف إيه، ما يجعل المار يتسائل هل هناك طرق أخرى تتبع ترتيبًا أبجديًا.

3- "وير أو وير" (أين أو أين).. الاسم محير في حد ذاته، فاسم الشارع استفهام ، فهو يسأل عن "أوه O" إلى أين تذهب، وما المراد بالحرف "أوه" بالأساس وهو مادعى السكان إلى أن يقولوا أن اسم الشارع ماهو إلا رمز لشئ خفي!

4- "بيكل دوج" وهنا يتسائل موقع "إيه أو إيل" الأمريكي، عن ماهي حقيقة مخلل الكلاب، هذا، هل هو مصنع لأطعمة الحيوانات أم ماذا؟ ..مع العلم أنه لا يوجد بالشارع أي مصانع، في منطقة ديير لودج في مونتنا.

5-"نو نايم أونو" أو شارع بلا اسم يرجع اليه ، وقصة هذا الشارع الواقع في كاليفورنيا بالولايات المتحدة غريبة، حيث أنه منذ سنوات، قام ثلاثة من عمال البناء من كتابة لافته وضعوا عليها هذا الاسم منتظرين الانتهاء مع أطقم العمل من إنشاء إحدى البنايات ، لذا صار هذا وسم الشارع إلى الآن.

6- "سكانكس ميزوري" لا يعلم أحد في مدينة نيويورك سبب تسمية الشارع بهذا الاسم والذي يعني الظربان التعساء، والظربان هو حيوان لاحم قريب من شكل السنجاب ويختلف بلونه الأسود والأبيض، ورائحة الكريهة. ويتسائل الموقع هل التسمية إشارة إلى شئ ما أو شخصًا ما غير محبوب، فالشارع لايحوي أي روائح كريهة، مثله في ذلك كأي شارع آخر في المدينة.

7- "أوه ماي جاد" أو طريق يا إلهي في كولورادو الأمريكية. السر وراء ادخال اسم الله في الشارع غير معلوم الدوافع، إلا أن قاطني الشارع يتحدثون بارتياح عن الاسم رغم غرابته.

8- "جاكاس هيل" أي طريق تل أو هضبة الأغبياء.. هذه التسمية التي تدعو إلى السخرية لا يعرف من مطلقها أوماذا تعني حقيقة، لكن يقطن أغلب الشارع الواقع في كولورادو، كبار السكان وهو شارع هادئ أغلب الأحيان.

9- "شادوس أوف ديث" أو طريق ظلال الموت، هو اسم مرعب لشارع في أحد الأحياء بولاية نيوجيرسي الأمريكية. وتتعدد الروايات وراء تسمية الشارع بهذا الاسم الغريب ربما لكثرة الحكايا التي كان يطلقها كبار السن وهم يحكون قصص الأشباح لصغارهم، وربما غير ذلك، لكن يبقى أن الاسم لايعبر عن حقيقة الشارع فهو لايختلف كثيرًا عن أغلب شوارع المدينة الأمريكية.

10- "آبس أن داونس" ربما يصلح اسم شارع هبوط وصعود، أكثر كعنوان لفيلم سينمائي وليس اسمًا لشارع، لكنت هذا هو الحال مع شارع هبوط وصعود في ولاية ديلاور الأمريكية.

وتعد أسماء الشوراع التي رصدها موقع "ايه أو إيل" جزء من أسماء أخرى غريبة، يحار المرء في تفسير أسباب تسميتها، أو لماذا أطلقت عليها هذه التسميات التي يجلب بعضها الاستغراب أو الاستهجان، كمثل شارع ثلاثي إكس، الحياة، ولماذا أنت قلق؟، وشارع مدينة الحب، وشارع مرمز بأحرف غير معروف دلاتها وترتيبها "zzyzy"، وشارع أنا اللورد "السيد"، وشارع أنا أحلم بجين، ونحو ذلك من الأسماء التي رصد الموقع معظمها في الولايات المتحدة الأمريكية.