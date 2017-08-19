الأشجار موجودة على الأرض منذ نحو 370 مليون سنة.



وسواء كانت تنمو في منتصف الرياح العاتية أو على الكتل الصخرية أو داخل الأنفاق الخرسانية أو حتى فوق بعضها، فإن الأشجار تعرف جيدا كيفية البقاء على قيد الحياة في أماكن صعبة لا يستطيع أن ينجو فيها سوى عدد قليل من الكائنات الحية، وهو ما يفسر وجود نحو 3 تريليونات شجرة على الكوكب، أي ما يغطي نحو 30% من مساحة الأرض.



وبالنظر إلى أن النباتات تنتج معظم الأكسجين الذي نتنفسه، فإننا مدينون لها بقدرتها على العيش لملايين السنين، وتمكنها من التغلب على الظروف والكوارث وحتى إساءة معاملتها من قبل الإنسان.

وهذه بعض الصور لأشجار تحدت الزمن والكوارث.