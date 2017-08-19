أقدم مجموعة من اللصوص على سرقة جهاز صراف آلي ، بطريقة غريبة ، حيث قاموا باقتلاعه من مكانه باستخدام جرافة.

ونشرت شرطة ديربيشاير البريطانية مقطع فيديو على موقعها الرسمي على فيسبوك ، يظهر عملية سرقة جهاز صراف آلي من أمام سوبرماركت نيسا في منطقة هاتون بانكلترا.

واستخدم اللصوص جرافة لهدم الجدار واقتلاع آلة الصرافة من المبنى، قبل أن يحمّلوه على مقطورة وسحبها بسيارة دفع رباعي.

وذكر قسم ديربيشاير في منشوره على فيس بوك، بأن أحد اللصوص قام بقذف قضيب معدني على رجال الشرطة حال وصولهم إلى مكان الحادث، قبل أن يفروا من المكان.