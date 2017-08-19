يمتلك لاعبو كمال الأجسام أجسادا رائعة للغاية، دائمًا ما يتمتعون بطول القامة؛ قوة البنية وضخامة العضلات.

وقدمت قناة “متع عقلك” عبر “يوتيوب”، بعض الأشخاص الذين واجهوا صعوبات وتحديات كثيرة من أجل تحقيق حلمهم بأن يصبحوا لاعبي كمال أجسام محترفين:

1- جاك ساياج:

يعيش جاك ساياج صاحب الخمسين عامًا في شوارع باريس بلا منزل؛ لكن هذا لم يمنعه من تحقيق ما سعى إليه وهو أن يصبح لاعب كمال أجسام محترف.

لا يستطيع جاك شراء المعدات المطلوبة لتمارين رفع الأثقال؛ وبالتالي فهو يستخدم أي شيء يستطيع إيجاده أو صنعه كأداة للتمرين أو يمارس تمارين لا تحتاج لمعدات مثل تمرين الضغط وهو المفضل إليه.

2- بيج ليني:

يبلغ من الطول 190 سم؛ ويزن نحو 140 كيلو؛ ولكن على عكس الطبيعي فإن ليني يمتلك بطنا كبيرة وأرداف مترهلة ولكن هذا لا يمنعه من المنافسة في المسابقات والحصول على الشهرة.

يصور ليني أيضًا دوراته التدريبية بشكل مستمر حيث يتباهى بمظهره ولا يشعر بالحرج من الكلام عنه على العكس تمامًا فهو يعتقد أن جسمه مثالي.

3- كايلب ماتومبو:

كايلب ماتومبو لاعب كمال أجسام يبلغ من الطول 113 سم فقط ووزنه لا يتعدى الـ32 كيلو، ولد كايلب في الكونجو؛ وكان من الواضح أن هناك شيئا خاطئا في تطوره منذ البداية فقد كان دائمًا أقصر من أصدقائه، وعندما بلغ الرابعة عشر توقف نموه البدني نهائيًّا.

ورغم صعوبة الموقف إلا أنه لم يستسلم وظل يعمل بجهد موقنًا أنه سوف يحقق حلمه بأن يكون قويًّا في يوم ما، وبدأ يمارس تدريباته في المنزل وبعدها أنتقل إلى صالة رياضية، وعلى الرغم من كل السخرية التي يتعرض لها فهو يعمل بجهد شديد وقد أظهر بالفعل نتائج عظيمة في المسابقات المحلية.

4- غانر أندرسون:

واجه هذا الشاب الكثير من الصعوبات قبل أن يتمكن من تحقيق هدفه في أن يصبح لاعب كمال أجسام، حيث ولد غانر أندرسون بدون عضلته الصدرية؛ وكان نحيفًا وخجولًا للغاية في صغره؛ وتطورت لديه عقدة نقص بسبب حالته المرضية وكان يخجل أن يخلع قميصه أمام الآخرين.

لكن أندرسون تعلم أن يتخطى هذه المخاوف وبدأ يتدرب بشكل جدي للغاية مع مدرب شخصي وتمكن من تحقيق نتائج مذهلة؛ يعمل غانر الآن كمدرب رياضي ولديه قناة خاصة به على يوتيوب كما يعمل كخبير لياقة بدنية.

5- كولين كلارك:

يعاني كلارك من اضطراب خلقي يعرف باسم متلازمة داون؛ وهو مرض جيني يسبب تخلف في النمو العقلي والبدني، وكان كولين مهتما بشدة بالرياضة منذ الصغر ولكنه لم يعتقد في هذا الوقت أن حلمه من الممكن أن يصبح حقيقة؛ وذلك لأن من أعراض هذا المرض ضمور العضلات وهذا يعني أنه من الصعب المحافظة على مظهر طبيعي ناهيك عن مظهر لاعب كمال الأجسام.

وبدأ الأمر عندما قابل كولين مدرب مشهور اسمه غلين أوبلهور وقال أوبلهور إنه لم يقابل في حياته أبدًا شخصا في تحفز وتصميم كولين، حيث عندما بدأ العمل مع أوبلهور منذ سنة مضت كان كولين 90 كيلو و30% من هذا الوزن كان دهونا؛ أما الآن فهو يزن 66 كيلو وقد انخفضت نسبة الدهون في جسده إلى 10%.