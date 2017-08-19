«لا يمكن أن أنسى دوره في الكيت كات»

الممثل المصري شريف منير متحدثا عن الفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز الذي شاركه في اكثر من عمل سينمائي، الا انه يذكر ان اهم أدواره في السينما عندما كان ابنا للشيخ حسني الكفيف «محمود عبدالعزيز» في الفيلم الذي نال اكثر من جائزة «الكيت كات».