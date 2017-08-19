جاسم التنيب

تم في مزاد علني بيع أحد «الجمال» بالمملكة العربية السعودية بـ 3 ملايين و200 ألف ريال سعودي، وقد حضر المزاد كثيرون ممن يعشقون شراء واقتناء الجمال والأغنام والصقور، حيث تجد هذه التجارة رواجا كبيرا في السعودية، وتجري بشكل منظم ويحضرها بعض ابناء دول الخليج الذين يعشقون هواية اقتناء مثل هذه الصفقات على حد قولهم.

وتصل أحيانا الأسعار إلى مبالغ خيالية لا يدفعها إلا من يدرك قيمة ما يشتريه، قد يستغرب البعض من الذين لا تتمكن منهم هذه الهواية من المبالغ المدفوعة، إلا أن الذي يشتري ويفوز بالمزاد يكاد يطير فرحا بصفقته.