صمم العلماء الألمان مركبات نانوية لنقل الأدوية عن طريق الرئتين يستطيع الإنسان استنشاقها مثل أدوية معالجة الربو.



واطلق العلماء من جامعة الزار الطبية وجامعة ماربورغ التقنية على هذه المركبات اسم «العرانيس النانوية» لشدة شبهها برؤس الذرة (العرانيس).



وكتب العلماء في مجلة «مواد الرعاية الطبية المتقدمة» انهم استغلوا الخلايا الملتهمة (الماركوفيج) في نظام المناعة الجسدي لتحقيق هذه التقنية، إذ تهاجم الماكروفيج العرانيس النانوية باعتبارها أجساما غريبة، وتطلق بذلك الدواء الذي في داخلها في الرئتين.



وحققت التقنية نجاحا مختبريا كبيرا عند تجربتها فكانت سريعة ودقيقة في ايصال الأدوية إلى المكان المطلوب.



والعرانيس النانوية عبارة عن اسطوانات قصيرة محببة لا تزيد ابعادها على 10 آلاف نانوميتر طولا و3 آلاف نانوميتر عرضا، وهذا يعني انها من حجم لا يزيد على حجم البكتيريا.



ولشدة صغرها، فإنها تستقر مباشرة في النسيج الرئوي، وهناك تهاجمها الخلايا المناعية المفترسة وتحرر الدواء منها بعد تحطيمها.

وذكر البروفيسور مارك شنايدر، المتخصص بعلم العقاقير من جامعة الزار، ان العرانيس النانوية اخترقت حاجز الرئة الدفاعي. وهو حاجز مناعي يمنع البكتيريا والجراثيم والأدوية وأجسام الغريبة الأخرى من اختراق الدم عبر الرئة. فالعرانيس النانوية عملت مثل «حصان طروادة» على تمرير الأدوية عبر هذا الحاجز الدفاعي.

وأضاف شنايدر انهم توصلوا إلى أن الاشكال الاسطوانية اسهل اختراقا للحاجز الرئوي من غيرها من الأشكال، ولهذا فقد صمموا العرانيس النانوية بهذا الشكل.



كما ان الشكل العرنوسي، وكثرة الحبوب على سطحها، تمنحها القدرة على حمل كمية كبيرة من الدواء عند الحاجة.



ولا يمكن للعرانيس النانوية إلا ان تكون هدفا للماكروفيج بسبب صغر حجمها، بحسب رأي الباحث. وينطلق الدواء فعالا جدا بعد أن يمر بعملية تغيير داخل خلية الماكروفيج.