نجحت الشابة إيمان عبد العاطي المعروفة إعلاميًّا بـ”أسمن امرأة في العالم”، في تخطي مرحلة كبيرة من العلاج، بعدما خسرت الكثير من وزنها الزائد، وباتت بصحة أفضل.



وقالت إيمان -خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج “معكم”، على فضائية CBC- إنها تتمنى تناول الآيس كريم رؤية والدتها.

وأشارت إيمان إلى أنها تتلقى معاملة طيبة من الأطباء، مشيدةً بالطعام الذى يُقدَّم لها في مستشفى برجيل بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وظهرت الشابة وهي ترقص على سريرها فرحًا بالمرحلة المهمة التي وصلت إليها، وسط إعجاب وتصفيق الحاضرين؛ حيث بدا واضحًا خسارتها الكثير من وزنها الزائد؛ حيث خف التورم في وجهها.



وعرضت الإعلامية منى الشاذلي لقطات مصورة لإيمان عبدالعاطي، ظهرت خلالها ملامح التحسن في حالتها.



وأكدت شيماء عبدالعاطي شقيقة إيمان، أن حالتها أصبحت أفضل وفي تحسن من حيث الحركة والكلام، كما أصبحت تتناول الطعام عن طريق فمها بدلًا من أنبوب الأنف.



يذكر أن إيمان تقضي رحلة علاجها حاليًّا في مستشفى بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعدما عانت من مشكلات كثيرة بسبب زيادة وزنها.