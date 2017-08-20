يمكن لإبرة إنقاذ حياة مريض في حال حصول سكتة دماغية. يقول البروفيسور الصيني يجب دائما أن يكون بحوذة الشخص إبرة. إن هذه طريقة تنقذ حياة إنسان من سكتة دماغية.

إذا أصابت أحد ما سكتة دماغية فإنه يحتاج للراحة والإسعافات الأولية، يقدم موقع "يو جورنال" الروسي نصائح لإنقاذ حياته.

كن هادئا. بغض النظر عن المكان الذي يتواجد فيه المريض، فإنه لا يجب أبدا تحريكه من مكانه، لأنك إن قمت بتحريكه فإن الشعيرات الدموية ستنفجر وستتسبب بنزيف في الدماغ. إذا كان لديك إبرة، طبية أفضل، ولكن إذا لم يكن فيمكنك استخدام إبرة الخياطة العادية أو الدبوس.

أولا سخن الإبرة على النار ليتم تعقيهما، وبعد ذلك قم بوخز أطراف أصابع اليدين كلها من الجهة الباطنية. لا يوجد أي قواعد، فقط عليك أن وخزها على بعد عدة ميلمترات عن الأظافر، عليك وخزها حتى يخرج الدم، وإذا لم يخرج الدم فيمكنك الضغط على الأصبع لإخراجه، وعندما تنزف الأصابع العشرة، انتظر عدة دقائق وسترى أن المريض بدأ يعود إلى الحياة. هذه الطريقة تستخدم في الطب الصيني.