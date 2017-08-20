دعت المحكمة العليا في السعودية، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1438هجرية، مساء الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة.

وأصدرت المحكمة بيانا نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، السبت، قال إنه "نظرا لأنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية هلال شهر ذي القعدة مساء الأحد 29 شوال لهذا العام رغم ترائيه، فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الاثنين 29 ذي القعدة".

وتابع البيان: "فإن لم ير فيتحرى مساء يوم الثلاثاء 30 ذي القعدة حسب تقويم أم القرى (مكة)".

وأضافت المحكمة: "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".