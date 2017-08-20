انتشر على موقع فيسبوك منشور لمدونة تدعى حسناء الديباوي حذرت خلالها فتاة تدعى آية من حيلة يدبرها خطيبها لها دون علمها.

وكتبت حسناء: "إلى آية القاطنة بمدينة العاشر من رمضان وخطيبك من طنطا وبيشتغل في العاشر، وبكرة هيروح معاكي فرح بنت خالتك، خطيبك قاعد دلوقتي ورايا في الميكروباص في طريقه للعاشر، وبيتفق عليكي مع واحدة اسمها ريهام عشان يسيبك ويخطبها، بس بيشوفوا طريقة عشان ترجعيله الشبكة".



وتم نشر المنشور أكثر من تسعة آلاف مرة في وقت قصير وجذب أكثر من 25 ألف إعجاب.

وأطلقت حسناء هاشتاغ #انتي_فين_يا_آية_نايمة_على_ودانك إلا أن البحث عن آية لا يزال مستمرا.