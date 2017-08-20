نجح فريق من العلماء من معهد فرانسيس كريك في لندن فى تطوير خلايا الحيوانات المنوية في المختبر من خلايا الأذن، وتقدم الأمل لعلاج العقم عند الذكور.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حوالي 1 من 500 رجل لديهم كروموسوم X أو Y إضافي، مما يعطل إنتاج الحيوانات المنوية فى الخصية.

وباستخدام الفئران الذكور، أنتج العلماء في معهد فرانسيس كريك في لندن خلايا جذعية متعددة الأغراض من أنسجة الأذن ويمكن استخدامها فى إنتاج أي نوع من الخلايا.

وتم علاج هذه الخلايا لتصبح خلايا الحيوانات المنوية، ومن ثم حقنها في خصيتى الفئران، وأصبحت الحيوانات المنوية تعمل بشكل كامل، وبالتالى تسمح للفئران تخصيب الإناث بفاعلية.

وأشار العلماء إلى أنه إذا كانت نفس التقنية تعمل في الخلايا الجذعية البشرية، فإنه يمكن أن يسمح للعديد من الرجال العقيمة أن يصبحوا آباء، ومثل هذا العلاج يتطلب تغييرا في قانون المملكة المتحدة البريطانية الذي يحظر استخدام الحيوانات المنوية المنتجة صناعيا لجعل الأطفال.

وقد اتخذ العلماء بالفعل خطوة أولى نحو العلاج البشري من خلال إجراء التجارب الأولية التي تنطوي على الرجال الذين لديهم كروموسوم الجنس الاضافى، وأظهروا أنه من الممكن إنتاج الخلايا الجذعية من أنسجتهم التي لم يكن لها كروموسوم إضافي.

وأضاف العلماء أنه يجب تحويل هذه الخلايا إلى حيوانات منوية خصبة، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل في هذه العملية.