تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ “المظلة المكيفة”، التي ابتكرها شاب سعودي الشهر الماضي لمساعدة الحجاج وتخفيف معاناتهم من الحر، ونالت شعبية واسعة.

وابتكر محمد صائغ، هذه المظلة باسم “مظلة مكة”، التي تعمل لـ 8 ساعات متواصلة، وبدأ إنتاجها استعداداً لتسويقها في موسم الحج.

وتتميز المظلة بالاقتصاد في استهلاك المياه، وتعمل بالبطاريات العادية، ولا يتجاوز وزنها 610 غرامات فقط، وسهلة الاستخدام، وتملك مروحة تعمل بسرعتين، كما يتم بسهولة توصيلها بأي عبوة مثبتة في المظلة، مع وجود مضخة يدوية لدفع الماء إلى الرشاشات.

يذكر أن سعودياً آخر كان قد توصل العام الماضي إلى اختراع مشابه وهو عبارة عن مظلة ذكية مزودة بمروحة ونظام GPS، لمساعدة الحاج على الوصول إلى وجهته، بالإضافة إلى شاحن للجو.