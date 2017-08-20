نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية مقطع فيديو مروع، لموت أم وطفلة نتيجة انهيار جسر في الفيضان الأخير الذي اجتاح دولة الهند.

وقالت “الديلي ميل” أن سقوط الأم والابنة في الفيضان الذي اجتاح منطقة اراريا بولاية بيهار الهندية، بعد أن فشلا في عبور الجسر، الذي انهار فجأة أثناء عبورها عليه.

وأوضح الفيديو أن الأسرة وتتكون من ( الأب والأم وابنتهما) كانت تركض، عبر الجسر، ولكن الأم وابنتها سقطتا في السيل الهائج، حيث استطاع القرويين (أهل المنطقة) من انقاذ الأب، بينما لم يتمكنوا من إنقاذ عائلته.

وأكدت “الديلي ميل” أن أكثر من 16 مليون شخص تأثر بالفيضانات الأخيرة في جنوب آسيا، موضحة أن هذه اللحظة المروعة التي غرقت فيها الأم وابنتها عندما انهار جسر في الفيضانات، كانت قد أودت بحياة أكثر من 150 شخصا في الهند.

ولفتت الصحيفة أن هذه العائلات الهندية كانت تحاول الهرب الى القرى المجاورة طلبًا للسلامة، بعد أن اجتاحت الفيضانات منازلهم فى منطقة اراريا بولاية بيهار الهندية.