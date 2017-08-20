«إنه مجرد أحد النازيين الجدد الذين ينشرون الكراهية »
المغنية روزان كاش، ابنة المغني الراحل
جوني كاش، تعليقا على صورة لأحد
المشاركين في مسيرات «العنصريون البيض »
وهو يرتدي فانيلة عليها اسم «جوني كاش ،»
وهو ما رفضته أسرة «جوني كاش »، وأدانت
المسيرة، وصرحت بأنه مشهد مثير للغثيان والقرف.
لأن «جوني كاش » - وفق ما صرحت الأسرة – هو
قلب ممتلئ بالمحبة والجمال كما موسيقاه، وكان مؤيدا
للعدالة الاجتماعية، ورافضا لكل نظام عنصري.
«في خضم الأحداث»
الممثلة ليلي رواس(46 عام) مغردة عبر
حسابها على تويتر، عقب بدء هجمات
برشلونة بقليل، حيث أوضحت أنها في المدينة
الإسبانية وحوصرت واضطرت إلى الاختباء
سريعا في مطعم قريبا منها للاحتماء.
«ليس لنا أن نصمت وألا نفعل شيئا. فلنا صوت ولابد أن نتحدث»
المخرجة كاثرين بيجيلو الحاصلة على
الأوسكار، تعليقا على مسيرات العنصريين
البيض في أميركا، داعية إلى عدم الصمت
على مثل هذه المسيرات، وضرورة مواجهتها.
«سيكون حدثا مهما، ولا يمكن أن يتكرر »
المغنية الشهيرة بوني تايلور، تعليقا على
خبر تعاقدها مع إحدى الشركات لتقوم
بغناء أغنيتها الشهيرة التي اشتهرت عام
« 1983 خسوف تام للقلب » أثناء الخسوف
الفعلي الذي سيحدث غداً ويستمر لمدة تقارب
الثلاث دقائق، من على ظهر سفينة. حيث أكدت الشركة أن اختيار بوني تايلور بأغنيتها المعروفة هو اختيار طبيعي لهذه اللحظة التي لا تتكرر كثيرا في أعمار الناس.
«إنه رجل أسرة من الطراز الأول »
تعليق للصحافة بعدما شوهد أيقونة فرقة
«البيتلز » السير بول ماكارتني ( 75 سنة)
يقوم بجولة تسوق بصحبة ابن زوجته أرلين
بلاكمان ( 25 سنة)
«حماقي مرشح بقوة »
مسؤول قريب من فريق العمل ببرنامج
the voice ، مؤكدا أن الفنان المصري محمد
حماقي هو احد أبرز المرشحين للمشاركة في
لجنة برنامج the voice هذا العام وهو يتم
التفاوض معه حاليا. وبعد أن انتشرت أخبار
تقول إن الفنان محمد منير سيكون ضمن لجنة the
voice ، ذكرت مواقع فنية أن الخبر غير صحيح وانه لن
يشارك وقد رفض الفكرة من الأساس.