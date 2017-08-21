قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن المرأة مأمورة شرعاً ألا تظهر من بدنها إلا الوجه والكفين، وأستشهد المفتي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله، فعن عائشة رضي الله عنها: "أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا- وأشار إلى وجهه وكفيه. "..رواه أبو داود.

وجاء رد المفتي على فيديو بثه على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء وذلك رداً على سؤال ورد إلى دار الإفتاء يقول "هل يصح لي أن أظهر من غير حجاب أمام أزواج أخواتي على الرغم أني أعيش معهم منذ زمن وهم في حكم أخواتي ويوجد بيني وبينهم فارق في السن؟".