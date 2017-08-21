في مرحلة المراهقة تصبح العلاقة بأبنائنا أصعب وأكثر تعقيداً وصراعاً على السلطة معهم، ولأن بعض الأبناء يعصون أوامر آبائهم وقد لا يعودون في الوقت المفترض للعودة ثم قد لا يجيبون على اتصالات الأبوين بهدف التهرب من الأوامر، قام أب بريطاني بابتكار تطبيق يجبر ابنه على الإجابة على الهاتف حين يتصل.

وقد نجح أب بريطاني يدعى نيك هيربرت في تطوير هذا التطبيق لضمان أن يصل لابنه في أي وقت من الأوقات وألا يتيح لابنه المجال أن يتجاهل نداءاته على الهاتف، ليكون بذلك قد أوجد حلاً مبتكراً لمشكلة يعاني منها الكثير من الآباء والأمهات في العالم.

وكان الدافع لهيربرت هو العمل على إيجاد حلول تقنية لضمان إجبار ابنه بن البالغ من العمر 13 عاماً على الرد على هاتفه، إما بالاتصال أو بإرسال رسالة نصية قصيرة، حتى انتهى إلى اختراع التطبيق الذي أطلق عليه اسم. (ReplyASAP)

يعمل التطبيق وفق آلية بسيطة، ففي حال الاتصال به أو إرسالال رسالة له من أي من الوالدين فإن التطبيق يُطلق صفارة لا يمكن وقفها إلا بإرسال رسالة نصية إلى أحد الوالدين.

كما أن التطبيق الجديد يتيح للوالد أيضاً معرفة إن كان الابن قد قرأ الرسالة النصية القصيرة المرسلة من طرفه أم لا، وفي حال كان هاتف الابن مغلقاً لسبب أو لآخر فإن التطبيق يُعطي إشارة تُشعر الأب أو الأم بذلك، وعندما يفتح هاتفه يتم إشعارهم أيضاً.