«يحث الأميركيين على «التعافي» ولا يعرف كيف يكتب هذه الكلمة إملائيا »!

تعليق لبعض الصحافيين بعدما أخطأ الرئيس ترامب في كتابة كلمة «يتعافى» في تغريدة على الإنترنت تناول فيها الاحتجاجات التي شهدتها مدينة بوسطن مؤخرا. تعليق لبعض الصحافيين بعدما أخطأ الرئيس ترامب في كتابة كلمة «يتعافى» في تغريدة على الإنترنت تناول فيها الاحتجاجات التي شهدتها مدينة بوسطن مؤخرا.