«يحث الأميركيين على «التعافي» ولا يعرف كيف يكتب هذه الكلمة إملائيا »!
تعليق لبعض الصحافيين بعدما أخطأ الرئيس ترامب في كتابة كلمة «يتعافى» في تغريدة على الإنترنت تناول فيها الاحتجاجات التي شهدتها مدينة بوسطن مؤخرا.
«إننا جميعا أمهات في نهاية المطاف»
المغنية إيما بونتون تعترف بأن فتيات فرقتها «سبايس غيرلز» ربما لن يعدن أبدا إلى المسرح لأنهن منشغلات الآن بتربية أطفالهن.
«لم أعتقد بأني أمتلك موهبة التمثيل قبل ذلك»
نجمة فيلم «لعبة العروش» غويندالين كريستي تكشف أنها لم تتوقع يوما أن تظهر على الشاشة كممثلة محترفة.
«أفتقدكِ كثيرا فقد كنتِ مكافحة عظيمة»
الممثلة الكوميدية سارة سيلفرمان تشيد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بوالدتها بيث آن أوهارا في ذكرى رحيلها عن 73 عاما قبل سنتين.
«لا أستطيع تصديق ذلك»!
الكوميديان بريان كونلي أثناء إشادته بصديقه بروس فورسايث ضيف برنامج «جاء تحديدا ليرقص» عقب إعلان خبر وفاته عن 89 عاما.