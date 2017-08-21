أطلقت اليابان ثالث قمر صناعي تابع لها في محاولة منها لتعزيز جهودها لبناء نظام جغرافي محلى يهدف لتحسين دقة تقنية الملاحة في السيارات وخـرائط الـهواتف الذكية ليكون معدل الخطأ مجرد سنتيمترات محدودة فقط، حيث تسعى لبناء نظام تحديد موقع جغرافي تابع لها على غرار أنظمة GPS العالمية التابعة للولايات المتحدة.

ووفقا لما نشره احد المواقع العلمية فقد أطلقت اليابان صاروخ H-IIA من مركز تانيجاشيما للفضاء في جنوب اليابان، وفقا لما ذكرته وكالة استكشاف الفـضاء الـيـابـانية «جاكسا»، حيث تمكن الصاروخ من إطلاق القمر الصناعي «ميشيبيكى» بنجاح، ويعتبر هو القمر الصناعي الثالث الذي تطلقه اليابان ضمن هذا النظام.

وقال بيان رسمي: إن «الصاروخ حلق كما كان مقررا.

وأكدت الوكالة أن «ميشيبيكي» قد أطلق سراحه دون وجود أي مشكلة، وكان من المقرر إطلاق هذا الصاروخ في الأسبوع الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب خلل فني، ولعل تقنية تحديد الموقع الجغرافي عبر الأقمار الصناعية، والتي تم تصميمها في البداية للجيش الأميركي، تدعم الآن عددا لا يحصى من التطبيقات المدنية، بداية من تقنية الملاحة في السيارة لتصفح الإنترنت على الهواتف الذكية.