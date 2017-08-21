تجري «غوغل» اختبارات مع صحيفة نيويورك تايمز وفايننشال تايمز والتي من شأنها تشجيع وتبسيط الاشتراكات، حيث ان هناك مشاكل بين وسائل الإعلام التقليدية وشركة غوغل، وهذا يرجع إلى المشاكل التي يواجهها الناشرون في تحويل باحثي غوغل إلى عملاء مدفوعين، بينما يفكر القراء طوال الوقت في الأسباب التي قد تجعلهم يدفعون أموالا بينما يجدون ما يودون قراءته مجانا عبر غوغل، لكن يبدو أن الأزمة بين الطرفين على وشك الانتهاء. و

وفقا لموقع Engadget الأميركي، ستساعد «غوغل» الناشرين في معرفة من يمكنه الاشتراك، وتحديد مقدار استعداد هؤلاء الأشخاص للدفع وتسريع عملية الاشتراك، في حين أنه ليس من الواضح تماما كيف ستعمل هذه الطريقة، فإن الشركة أكدت لوكالة بلومبرغ أنها ستعتمد على كل من خدمات استهداف الإعلانات والدفع بواسطة الهاتف.

وتحاول «غوغل» أيضا تجربة خفض عدد المقالات التي يمكنك قراءتها مجانا في موقع معين عند الضغط على القصص في نتائج البحث، لذا يطالب عملاق الإنترنت حاليا بأن توفر المواقع الإخبارية ثلاثة مقالات مجانية على الأقل يوميا إذا كانت ترغب في الاشتراك، ولكنها تختبر أعدادا أقل لمعرفة مدى نجاحها.