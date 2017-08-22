تواجه سيدة سعودية تهمة تعريض طفلتها “ 8 أشهر ” للخطر بعد أن تركتها داخل السيارة لوحدها وذهبت مع زوجها لمشاهدة فيلم سينمائي، في ولاية تيكساس الامريكية.

وكان رجل أمن تلقى بلاغاً من أحد الأشخاص، يفيد بوجود طفلة رضيعة داخل سيارة لوحدها بالقرب من صالة سينما، وتمكن رجل الأمن من فتح السيارة وإخراج الرضيعة وتم نقلها للمستشفى للفحص عليها.

وبعد خروج الزوجين من السينما استوقفتهما الشرطة، وأكدا أن ما قاما به أمر طبيعي في ثقافتهما ولايوجد ما يعرض حياة الطفلة للخطر، ومن ثم تم السماح لهما بالمغادرة.

وعقب مراجعة الشرطة كاميرات المراقبة تبين أن الرضيعة تم تركها داخل السيارة لمدة 45 دقيقة، فتم الإبلاغ عنهما للقبض عليهما، وإخضاعهما للفحص الطبي، والتحقيق معهما حول ترك الطفلة وحيدة بدون مراقبة.

واستدعت المحكمة الزوجة للاستماع لهما ، إلا أنها تغيبت عن الجلسة ، وتم إبلاغ الشرطة لمحلاقتها وإحضارها أمام القاضي باعتبارها المسؤولة الأولى عن الطفلة في هذا العمر.