وثق مقطع فيديو تم تداوله الأحد مقتل بطل العالم في رفع الأثقال لوزن 120 كغم، الروسي أندري دراتشيف، أثناء شجار في مدينة خاباروفسك، بأقصى شرق روسيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

والتقطت الكاميرات الموضوعة في الشارع تفاصيل العراك الذي دار مساء السبت على ما يبدو بين دراتشيف وخصمه، الذي قالت وسائل إعلام روسية من بينها "روسيا اليوم" إنه أذربيجاني يدعى أنفار زيناروف (27 عاما)، ويحترف الفنون القتالية.

وذكر شهود عيان أن مشاداة وقعت بين دراتشيف (32 عاما)، وزيناروف في مقهى، فقررا الخروج لتصفية حساباتهما في الشارع عبر مشاجرة.

أما الغريب في الحادثة فهي أن القاتل رغم بنيته الجسدية الصغيرة نسبياً مقارنة مع خصمه، تمكن من إسقاط دارتشيف بركلة في الرأس، وحين حاول النهوض ، انقض عليه موجهاً له اللكمات.

وتوفي بطل رفع الأثقال في المستشفى متأثرا بإصابته، بينما لاذ القاتل بالفرار.

يشار إلى أن دراتشيف ثاني بطل رياضي يلقى حتفه في شجار خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، بعدما عثرت الشرطة في 29 من يوليو الماضي عند بحيرة بايكال على جثة يوري فلاسكو، بطل أوروبا مرتين في المصارعة الحرة عن فئة الشباب، وكانت تبدو عليها آثار العديد من الطعنات في الرأس والرقبة.