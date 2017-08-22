أصدر الداعية السعودي عادل الكلباني فتوى مثيرة للجدل تحرم الخروج من مجموعات تطبيق “واتس آب” العائلية، وتعتبرها “قطعاً لصلة الرحم”.



وقال الكلباني في تصريح لموقع “عين اليوم” السعودي: “الخروج من مجموعات العائلة والأرحام الخاصة بالتواصل العائلي والتشاور وتحديد اللقاءات، يعد قطعاً لصلة الرحم، وكما هو معروف شرعاً أن حكم قطيعة الرحم محرم ويعد من كبائر الذنوب”.

وأضاف: “إذا كانت هذه المجموعات للتسلية ونقل المقاطع والنكات فقط، فالخروج منها قد لا يكون قطعاً لصلة الرحم”.

وأثارت الفتوى ردود فعل متباينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كان أكثرها ساخراً، نظراً لغرابة الفتوى، من وجهة نظر المعترضين عليها، والذين رأوا أن تلك المجموعات تجلب الضرر والمشاكل أحياناً لذلك يضطرون للخروج منها.