يحاول البعض تخزين المعلبات وبعض أنواع الأطعمة المجمدة لاستخدامها عند الحاجة، إلا أن هذه الأطعمة لها فترة صلاحية محددة تفسد بعد انتهائها، لذلك لا بد من تخزين أنواع أخرى من المأكولات، تحسباً لظروف طارئة يصعب معها الوصول إلى المتاجر لشراء الأطعمة.

وفي بعض الحالات، مثل الحروب والكوارث الطبيعية، يجد كثيرون أنفسهم غير قادرين على شراء الأطعمة الأساسية التي تبقيهم على قيد الحياة، لذلك يقدم موقع بيزنس إنسايدر، أهم الأطعمة التي يجب أن تكون متوفرة في المنزل بلحظات الطوارىء:

1- الأرز الابيض

وجد باحثون أن الأرز الأبيض يمكن أن يبقى صالحاً للاستعمال لمدة 30 سنة في حال تم تخزينه بأكياس أو حاويات خالية من الأوكسجين وبحرارة أقل من 40 درجة مئوية، في حين أن الارز البني لا يدوم لأكثر من 6 أشهر.

2- العسل

يُعرف عن العسل بأنه الغذاء الوحيد الذي يمكن أن يستمر للأبد دون أن يتلف، وذلك بفضل تركيبته الكيماوية السحرية، وينصح بتخزين العسل في حاويات مغلقة بشكل جيد بعيداً عن الرطوبة.

3- الملح

استُخدم الملح لقرون طويلة كمادة حافظة للعديد من أنواع الأطعمة لأنه يزيل الرطوبة من الأطعمة ويمنع تعفنها، وعلى الرغم من أن إضافة اليود تقلل من العمر الافتراضي للملح، إلا أنه يمكن أن يبقى دون أن يتلف لمدة تصل إلى 5 سنوات.

4- صلصة الصويا

تختلف المدة التي يمكن أن تبقى فيها صلصة الصويا قبل أن تتعرض للتلف بحسب العلامة التجارية، وفي جميع الأحوال، تستمر صلصة الصويا لفترة طويلة جداً في حال لم يتم فتح العبوة، وحتى بعد فتحها يمكن أن تستمر لسنوات في الثلاجة.

5- السُكّر

كباقي البنود الواردة في هذه القائمة، يمكن للسُكّر أن يدوم لفترة طويلة في حال تم تخزينه داخل عبوات محكمة الإغلاق بعيداً عن الرطوبة.

6- البقول المجففة

كما هو الحال بالنسبة للأرز، وجد باحثون في جامعة برمنغهام أن البقوليات المجففة يمكن أن تبقى صالحة للاستخدام بعد 30 سنة في حال تم تخزينها بالطريقة الصحيح.

7- شراب القيقب النقي

يتمتع شراب القيقب النقي بقدرة على البقاء لوقت طويل دون أن يتعرض للتلف، وذلك بفضل قدرته على مقاومة نمو الجراثيم، ويقول الباحثون إن هذا الشراب يمكن أن يبقى للأبد شأنه في ذلك شأن العسل إذا تم تخزينه بالشكل الصحيح.

8- الحليب المجفف

على الرغم من أن طعم الحليب المجفف أقل جودة من الحليب الطازج، إلا أنه يتميز بقدرته على البقاء دون أن يتلف لفترات طويلة، كما أن من السهل نقله وتخزينه في المنزل.

9- الخل الأبيض المقطر

يستخدم الخل الأبيض المقطر لإضافة نكهة مميزة على السلطة، وفي نفس الوقت يمكن استخدامه في تعقيم الجروح وغير ذلك، ويتميز الخل الأبيض بقدرته على البقاء لسنوات طويلة دون أن يتعرض للتلف.

10- نشاء الذرة

نشاء الذرة أيضاً من الأطعمة التي يمكن أن تحافظ على جودتها لفترة طويلة من الزمن شرط أن يتم تخزينها بشكل جيد وبعيداً عن الرطوبة والحرارة.

