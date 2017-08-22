«محمود بخير والحمد لله»

الممثلة المصرية شهيرة متحدثة عن زوجها الفنان محمود يس بعد انتشار شائعة وفاته، حيث نفت ما تردد حول الأمر. وقالت شهيرة: «تلفوني لم يتوقف عن تلقي الاتصالات منذ يومين، وذلك بعد انتشار الشائعة وطمأنت محبيه على صحته»، مؤكدة أنه في خير حال.