«من الواضح أن شعبيته لا تزال تتناقص»
ملاحظة لمراقب الشؤون الملكية البريطانية بعدما بينت نتائج استطلاع جديد للآراء أن ثلث البريطانيين راضون عن أداء الأمير تشارلز، بينما أعرب فقط 14% منهم عن عدم اعتراضهم في أن تصبح زوجته كاميلا هي الملكة المقبلة.
«إطلالة مختلفة ومميزة»
محبو النجمة سلاف فواخرجي بعد أن نشرت صورة عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه بإطلالة مختلفة ومميزة. والسبب، قيامها بأداء في مسلسلها القادم «هوا أصفر». وأرفقت سلاف الصورة بعبارة: «نهاركم سعيد أحبائي.. مجرد لوك جديد من أجل الدور». يذكر أن مسلسل «هوا أصفر» هو عمل درامي يتقاسم بطولته نجوم سوريون ولبنانيون.
«إنه ليس مثاليا بالطبع»
المغنية الإنجليزية مارتن ماكوتشيون تعترف بأن زواجها من المغني جاك ماكمانوس لا يخلو من المطبات كمعظم الزيجات الأخرى، لكنها تؤكد والدموع في عينيها أنها لن تنسى أبدا وقوفه بجانبها بقوة خلال معاناتها من مرض التصلب المتعدد.
«محمود بخير والحمد لله»
الممثلة المصرية شهيرة متحدثة عن زوجها الفنان محمود يس بعد انتشار شائعة وفاته، حيث نفت ما تردد حول الأمر. وقالت شهيرة: «تلفوني لم يتوقف عن تلقي الاتصالات منذ يومين، وذلك بعد انتشار الشائعة وطمأنت محبيه على صحته»، مؤكدة أنه في خير حال.