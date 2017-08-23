افتتحت مدينة أوتريخت الهولندية، الاثنين، أكبر مرآب للدراجات في العالم، سيسع أكثر من 12 ألف دراجة عند اكتماله العام المقبل.

ولجأت السلطات لهذه الخطوة لإنهاء تكدس الدراجات أمام محطة السكك الحديدية الرئيسية في المدينة التي يقطنها 344 ألف نسمة.

وقال لوت فان هويدونك، رئيس بلدة المدينة، "هذا هو الأثر الجانبي لنجاح الدراجات في مدننا".

وأضاف "نحن سعداء باستخدام أعداد كبيرة من السكان للدراجات، لكن ذلك يوجد تحديات للمدينة خاصة حول محطة القطارات".

ويواجه ولع الهولنديين المعروف بركوب الدراجات تحديات متزايدة بسبب نقص أماكن انتظار الدراجات.

وسيكلف مرآب الدراجات في أوتريخت المكون من 3 طوابق، 47 مليون دولار، وسيكون انتظار الدراجات مجانيا لأول 24 ساعة، وسيتكلف كل يوم بعد ذلك 1.25 يورو.