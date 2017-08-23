أعلنت عائلة بريطانية عن وظيفة شاغرة لمربية أطفال، براتب مغرٍ يصل إلى 100 ألف جنيه استرليني (130 ألف دولار)، ولكن بشرط واحد، وهو السفر مع الأسرة بشكل دائم.

وتبحث عائلة مكونة من 6 أفراد، منهم 4 أطفال بعمر عامين و5 و7 أعوام و15 عاماً، عن مربية أطفال ستحصل على راتب مغر، وستتناول وجبات طعام فاخرة، في مطاعم حاصلة على نجمة ميشلان العالمية، وستمنح فرصة قيادة السيارات الفاخرة التي تملكها الأسرة، بحسب موقع إندي 100.

إلا أن هناك شرطاً واحداً، حتى تتمتع المربية بكل تلك المزايا، حيث تملك الأسرة منزلاً في كل من لندن وبابادوس وكيب تاون وأتلانتا، وعلى المرشحة المناسبة، أن تكون على استعداد للسفر بشكل دائم بين هذه المدن. والأمر يبدو طبيعياً إلى الآن، ولكن الأمور تصبح أكثر صعوبة، عندما تعرف أن الأسرة تسافر 3 مرات كل أسبوع في كثير من الأحيان.

وإلى جانب القبول بهذا الشرط، يجب أن تكون المربية حاصلة على شهادة في علم نفس الطفل، وليس لديها أطفال، والحد الأدنى للخبرة المطلوبة 15 سنة على الأقل. ويجب أن تملك المرشحة المناسبة للوظيفة الحد الأدنى من مهارات الدفاع عن النفس، وفي حال عدم توفرها، ستقوم الأسرة بتقديم دورة للمربية عل حسابها.