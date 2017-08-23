قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إنه إذا توافق يوم عيد الأضحى مع يوم الجمعة فإن الأفضل شرعا أن يؤدي الفرد الشعيرتين إن لم يكن عنده ظرف طارئ أو على سفر.



وأكد وزير الأوقاف - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - استعداد المساجد وأئمتها لأداء صلاتي عيد الأضحى والجمعة حال توافق المناسبتين معا يوم الجمعة بعد القادم حيث تم إلغاء الإجازات والتنبيه على مديريات الأوقاف بتواجد أئمة المساجد لأداء صلاة عيد الأضحى في الساحات وصلاة الجمعة بالمساجد الجامعة والكبرى كما يتم كل يوم جمعة.



وأوضح الوزير أنه بالنسبة للمصلين فالأفضل أداء صلاتي العيد والجمعة أما إذا كان الشخص على سفر أو لديه عذر فإن أداء صلاة العيد تغنى عن أداء صلاة الجمعة في المسجد ولكن على المصلي في هذه الحالة أداء صلاة الظهر.



ولفت وزير الأوقاف إلى أن التعليمات صدرت لائمة المساجد بأداء صلاة العيد في الساحات، والجمعة في المساجد، مشيرا إلى أن بعض الفقهاء أتاح، وبعضهم قيّد لأصحاب الأعذار أداء صلاة واحدة من الصلاتين، ومن لم يكن لديه عذر فالأفضل أن يؤدي الشعيرتين.



ومن المقرر أن تعلن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية اليوم رسميا، أول أيام ذي الحجة ويوم وقفة عرفات حيث من المتوقع أن يقع أول أيام عيد الأضحى يوم الجمعة بعد القادمة.