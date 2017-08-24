تحكي الصورة دائماً قصة اللحظة التي تلتقط فيها ولذلك فهي تحتاج إلى بذل بعض الجهد وكثير من الدقة لالتقاطها.

وغالباً ما يقسم المصورون المحترفون الصورة عن طريق رسم خطين عموديين وخطين أفقيين، ويضعون الموضوع المراد تصويره في منطقة الثلثين الأسفلين من الصورة في الجانب الأيمن أو الأيسر.

تنظيم الإضاءة الصحيحة للصورة هو أمر مهم يبحث عنه المصورون، كما أن الزاوية التي تصور بها الكاميرا المنظر في غاية الأهمية أيضاً ولا بد أن تتفق مع اللقطة أو الشخص الذي يقوم المصور بتصويره، فهناك صورة قد تظهر شخصاً ما على أنه بدين فيما تظهره صورة أخرى في حجم ووزن مختلفين تماماً. كل هذا بحسب الزاوية التي يتم التقاط الصورة من خلالها.



زوايا اللقطات

ارتفاع الكاميرا أو انخفاضها أو حركتها والإضاءة والألوان والعدسات لها تأثير درامي كبير، ويجب أن يكون ارتفاع وضع الكاميرا مناسباً وهناك عدة زوايا معروفة للتصوير.

فهناك الزاوية المنخفضة Low-Angle Shot وتكون فيها الكاميرا تحت مستوى نظر موضوع الصورة مما يضيف إحساس "العظمة" والأهمية على الصورة.

وهناك نوع آخر يسمى "زاوية عين الطائر"، Eye Bird Angle وهي أن تلتقط صورة من زاوية مرتفعة في الجو لتبّين أن كل ما يتم التركيز عليه هو الحركة الكلية وليس التفاصيل، وهناك الزاوية العادية أو Normal Angle، وهي حين تلتقط صورة من زاوية طبيعية كأنها من وجهة نظر إنسان عادي.

والنوع الرابع هو الزاوية المرتفعة أو High Angle، وهي حين تؤخذ الصورة من زاوية أعلى من مستوى نظر موضوع الصورة، سواء كان جماداً أو كائناً حياً فيمكنها على سبيل المثال أن تعطي نظرة عامة على الديكور أو الملعب.

وهناك الزاوية المائلة Canted Angle ويتم فيها إمالة وضع الكاميرا في الزاوية المطلوبة.. ويهدف التصوير بهذه الزاوية للتعبير عن فقدان التوازن وعدم الاستقرار



الجانب الأيمن أم الأيسر؟

إن أهم ما يبحث عنه أي مصور هو تحقيق تناظر الوجه المطلوب، ولأنه من الصعب أن يجد ملامح وجه متناظرة تماماً فهو يبحث عن الجانب الذي يعرض الملامح غير المتناظرة بشكل أفضل.

تعددت الآراء والدراسات حول هذا الأمر، فبعض السيدات يجدن أن الجانب الأيمن من الوجه هو الجانب الأمثل لهن لاتخاذ الصور ومنهن نجمات عالميات مثل كايلي مينوغ وأنجلينا جولي، وكارا ديليفنغن، وكايلي جينر، وكيم كارداشيان.

وهناك آخريات يرين أن الجانب الأيسر هو المثالي لهم وأيدهم في هذه الأمر ما كشفته دراسة حديثة نشرت في مجلّة Experimental Brain Research بأن الجانب الأيسر من الوجه هو أكثر جاذبيّة سحراً من الأيمن.

ويرى باحثو جامعة "فورست" الأميركيّة أنّ السبب وراء ذلك يكمن في أنّ عضلات الجانب الأيسر تظهر عليها تعابير الوجه بصورة أوضح وأكثر عاطفية من الجانب الأيمن، ولذلك فهو أكثر جاذبية وجمالاً.

وقالت النساء إن تفضيلهن لأحد جانبي وجوههن يرجع غالباً إلى طريقة تصفيف الشعر، أو شكل الأنف، أو تفادياً لظهور شامة أو ندبة.

وهنا سؤال مهم، كيف بإمكانك أن تعرف أفضل جانب لمن تصوره بدون سؤاله بشكل مباشر أو إدراكه أنك تتفحص تناظر وجهه؟ هذه قواعد مهمة للاختيار:



اختبار تدوير الرأس

لتوجيه الرأس دور مهم في التصوير الفوتوغرافي، فعليك أن توجه الشخص الذي سيتم تصويره إلى أفضل وضعية مناسبة ترى أنها ستكون أفضل بكثير من غيرها وتظهره بشكل جيد، ثم تأكد من موافقته على ما تقول.



الصورة المقلوبة رأساً على عقب

لا شك أنه إذا انقلبت الصورة رأساً على عقب، فإنك سترى الأمور بشكل مختلف تماماً.. يظهر هذا الاختبار التباين والاختلاف بين نصفي الوجه بصورة أكبر ويساعدك بشكل أكثر دقة في اختيار وضعية التصوير المناسبة لك.. وقد نشأ هذا الاختبار من تمرين في مدرسة الفنون لملاحظة الملامح غير المتناظرة البارزة أكثر من غيرها.

إذا استخدمت هذه الخاصية أثناء تصويرك بالحاسوب ستكتشف بسهولة الجانب الأكثر جاذبية في الشخص المراد تصويره، وما يجب أن تصلحه ليظهر بأفضل شكل ممكن.