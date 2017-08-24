احتفظ شخص يدعي جون هواتسون من ولاية فلوريدا الأمريكية، بقطعة من كعكة زفاف لمدة 36 عاما، ولكنها لم تكن كعكة عادية فهي كعكة زفاف الأميرة الراحلة ديانا والأمير تشارلز.

وحسب صحيفة «تامبا باي تايمز» الأمريكية، التي أجرت الحوار مع هواتسون، فإن لديه تذكارات ملكية يبلغ عددها حوالي 13 ألف قطعة متعلقة بالأميرة وبالأسرة الحاكمة وتقدر القطع بحوالي 500 ألف دولار، إلا أنه يقول إن الشريحة المتبقية من كعكة الزفاف الملكي الذي حدث في عام 1981 هي المفضلة لديه.

وعن كيفية حصوله على قطعة الكعك الملكية، قال هواتسون إنه بعدما توفيت ديانا، بدأ بمراسلة أناس كانوا يعرفونها على أمل الحصول على تذكارات منهم أو توقيعاتهم أو قصص نادرة إلا أن أولئك الناس أرسلوا له أشياء أخرى بدءا من صديقتها المقربة، سيموني سيمونز، التي أرسلت له بطاقات عيد ميلاد موقعة من ديانا، وتي شيرت خاص بها، ودفتر لكتابه المذكرات حصلت عليه ديانا خلال عطلتها عام 1996، بالإضافة إلى قطعة من الصابون استعملتها دايانا في تلك المرحلة.

ويتعرض هواتسون البالغ من العمر 44 عاما، لعدة أسئلة حول ما إذا كان تذوق الكعكة من قبل، قال: «إنه لم يفعل ذلك فهي قطعة من كعكة فواكه عمرها 36 عاما وتبدو في حالة مزرية».



وقال هواتسون للصحيفة إنه لن يبيع أيا من تلك الأشياء. وأضاف أن قطعة الكعك موضوعة في علبة عليها توقيع 2 من وصيفات ديانا. وأوضح أن أصعب تذكار حصل عليه هو قطعة من فستان الأميرة حيث استغرق ذلك منه 7 سنوات.





وقال هواتسون إنه مع مرور الوقت عيل وفاتها يصعب الحصول أو العثور على أشيائها، وأضاف: «لا أسعي إلى صور وقعت عليها فهي أشياء في متناول الجميع». موضحا أن شغفه بالأميرة بدأ منذ أن أيقظته أمه لمشاهدة حفل الزفاف وهو في سن الـ8 سنوات، وقالت له إن هناك حدثا مهما يجب أن يراه، فأفتن بها وحاول تعقبها إلا أنه فشل في ذلك. وقال: «آمل حقا أن أستطيع السفر إلى إنجلترا هذا الشهر في ذكري وفاتها» التي توافق يوم 31 من الشهر الجاري.

وليست تلك القطعة المتبقية الوحيدة في العالم ففي عام 2011 فاز رجل من نيوزيلاندا يدعي بول ستيوارت على قطعة مقابل 380 دولارا في مزاد من شخص قد حصل عليها عندما خدم في سلاح الجو الملكي النيوزيلندي عام 1981.