نبات هيدنورا أفريكانا يعتبر من أغرب النباتات حول العالم ، فهو يعرف بشكله الغريب و الغير جذاب ، إلى جانب رائحته الكريهة ، فهو نبات غريب ينمو و ينتشر تحت سطح الأرض و يتشعب ، و يظهر فوق سطح الأرض الجزء الذي يتغذى من خلالها على الحشرات و الخنافس و غيرها ، و يعتبر هذا الجزء هو ما يطلق الرائحة الكريهة و يعرف بمظهره الغريب و المقزز لبعض الأشخاص أيضا .

زهرة هيدنورا أفريكانا

إن زهرة نبات هيدنورا أفريكا تعتبر من أغرب النباتات حول العالم و أندرها أيضا ، و يطلق عليها باللغة الانجليزية Hydnora Africana ، و يعتبر المظهر الخارجي فوق سطح الأرض من هذا النبات هو زهرة هذا النبات ، و التي تعرف بشكلها الغريب .

يعرف هذا الجزء من النبات ، بلونه البرتقالي القوي ، و يخرج منه عدة أشواك و التي يكون شكلها مثل الأسنان ، فهي من خلال هذا الجزء تبدأ الزهرة في إطلاق الروائح الكريهة ، و التي تجذب الحشرات المختلف ، و التي من أهمها الخنافس و الذباب ، و بعد أن تقترب منها الحشرات ، تبدأ الزهرة في الإغلاق و تتغذى بعد ذلك على هذه الحشرات ، و تعتبر غذاء أساسي لها .



أماكن انتشار زهرة هيدنورا أفريكانا

و الجدير بالذكر أن هذه النبتة تنتشر في بعض المناطق الصحراوية التي تقع في عدة مناطق مختلفة في ، حيث أنه يتميز هذا النبات بمظهره الغريب و الذي يساعده في تحدي الظروف المناخية الخاصة بصحاري قارة أفريقيا ، و التي لا يتحملها بعض النباتات الأخرى .

كما أنها تنتشر أيضا في المناطق الساحلية الموجودة في جنوب و غرب قارة أفريقيا ، و التي منها وناميبيا و سوازيلاند و بوتسوانا و وكوازولو ناتال في أثيوبيا .

ما هو نبات هيدنورا أفريكانا

هذا النبات هو يعتبر من فصيلة الطفيليات ، حيث أنه يعيش على أنواع مختلفة من جنس الفربيون ، و نظرا إلى شكله الغريب فإنه من الصعب على السائحين أو المارين بجانبه التعرف عليه ، كما أنه من الصعب أن يصدق البعض أنه نبات في الأصل .

عندما تبدأ زهرة هيدنورا أفريكانا في النمو فإنها تشبه تماما الفطريات في الشكل و الخواص ، و لكنها عندما تبدأ زهرتها في التفتح ، فهي تختلف عن شكل الفطريات ، و تختلف أيضا عن باقي النباتات ، و ذلك حيث أن هذه الزهرة خالية تماما من الأوراق ، كما أنها لا تحتوي على مادة الكلوروفيل ، فهي تتميز بلونها البرتقالي المائل للإحمرار ، و لكنها تعرف مع مرور الوقت بلونها البني و الذي يتحول إلى الرمادي و من ثم الأسود و تنتهي بعدها و تموت .

بداية نمو نبات هيدنورا أفريكانا

و الجدير بالذكر أيضا أن هذه الزهرة تبدأ في تكوين البراعم تحت سطح الأرض ، و يصل عمقها إلى حوالي مئة متر أو مئة و خمسون متر تقريبا ، و عند وصولها لسطح الأرض تبدأ في الإزهار ، و هي زهرة كروية الشكل ، تعرف بلونها البني من الجهة الخارجية ، أما من الداخل فإن يسودها اللون البرتقالي .

تعرف زهرة هيدنورا أفريكانا بسماكتها و تعتبر من الأزهارة السمينة و الضخمة ، و تحتوي بداخلها على العديد من الزهور و التي تغطي سطحها المكسوف ، و الكثير من الشعيرات القوية التي تتميز بشكلها الغريب و الذي يشبه الأسنان ، و الذي يساعدها على صيد الفريسة .

و تبدأ الزهرة فور تفتحها في إطلاق الروائح الغريبة من داخلها و التي تعمل على توافد الحشرات بداخليها كي يسهل عليها التهام الحشرات و التغذي عليها .