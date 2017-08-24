تسببت مباراة كرم قدم بإشعال فتيل الخلاف بين زوجين في رأس الخيمة بدولة الإمارات، ليتطور الشجار بينهما ويتحول إلى تبادل للشتائم واللكمات.

وقدمت الزوجة شكوى بحق زوجها إلى الشرطة، متهمة إياه بضربها وشتمها لاستخدامها هاتفها الشخصي، بعد اتهام الزوج لها بكثرة انشغالها بالهاتف.

وأنكر الزوج، بحسب موقع “آراء الإخبارية”، في التحقيقات، التهم التي وجهتها زوجته له، مبررا أنها هي من بدأت بالاعتداء عليه نتيجة شغفه بمتابعة مباريات كرة القدم على التلفاز، ليقوم بفتح شكوى مضادة.

وغرمت محكمة الجنح كلا من الزوجين 2000 درهم بتهمة الضرب المتبادل، وذلك بعد الاستماع للخادمة التي أكدت تناوبهما على تبادل الاعتداء والسب.

وقضت المحكمة بإلزام الزوج بدفع 1000 درهم للزوجة بتهمة تحطيم هاتفها الجوال، في حين أمرت بتعويض كل منهما للآخر 2000 درهم بتهمة إلحاق الضرر النفسي المتبادل.