الصداقة من أسمى الأشياء في حياتنا ، حيث نبحث عن الأشخاص المتشابهين لنا ليكونوا رفقا الحياة ، فقد خلقنا الله كائنات اجتماعية لا نستطيع العيش بمفردنا ، ولكن علينا أن نختار جيداً الأشخاص الذين يمكننا أن نكشف لهم عن مشكلاتنا أزماتنا وأيضاً يشاركوننا لحظات السعادة .

ولكن هناك كل يوم شخصي يصدم في صديقه المقرب الذي كان يعتبره بمثابة أخ له ، واستخدم أسراره الذي استأمن عليها ضد صديقه ، لذلك هناك 10 صفات إذا ظهروا على صديقك المقرب ننصحك بالابتعاد نه على الفور .

1- الشخصية كثيرة الكذب

الشخص دائم الكذب لا يتمتع بذاكرة قوية ولذلك سوف تلاحظ اختلاف الروايات لنفس الموضوع في كل مرة ، وقد يتعمد في بعض الأوقات اخفاء حقائق تغير الكثير من الامور، لذلك يتوجب عليك التفكير مرة أخرى في مصادقتك لهذا الشخص .



2- الشخصية كثيرة الانتقاد

هناك أشخاص يحاولون اقناعنا بأن سبب كثرت انتقادهم لنا الغرض منه تقديم النصيحة ، ولكن مهما حاولت اقناع نفسك بأن هذا الانتقاد لا يسبب لك أي أزمة ، مع الوقت ستكتشف أن هذا النقد لا يجعلك تتقدم إلى الأمام .

3- الشخصية كثيرة الحديث

هناك قاعدة معروفة في كل العالم بأن الصديق الحقيقي يظهر وقت الأزمات والأحزان ، ولذلك تعد أوقات المشاكل هي اللحظات الفرقة التي نكتشف فيها الأصدقاء على حقيقتهم لأننا نحتاج إلى من يقدم لنا يد العون حتى ولو بكلمة ، ولكن هناك أشخاص لا يعطون لغيرهم فرصة للتحدث ، كما أنهم يزايدون بمشكلاتهم على مشكلاتك ، عليك الابتعاد عن هذا النوع لأن هذه العلاقة ستسحب طاقتك دون فائدة

3- الشخصية الأنانية

وهي الشخصية التي تضع احتياجاتها ورغباتها في المقام الأول قبل أي شيء ، ولكنها لا تفكر في احتياجاتك ولا تحاول مساعدة غيرها ، عليك الابتعاد عنها لأنها شخصية نفعيه لا تتوقع منها المساعدة .

4- الشخصية النمامة

وهي الشخصية التي تتحدث طوال الوقت على أخطاء الأخرين وعن أسرارهم وهي شخصية غير أمينة على الإطلاق لتكون قريبة منك .

5- الشخصية التي تفتقر الرحمة

وهم أشخاص لا يشعروا باي ذنب مهما تعرض أمامهم الحيوانات الضعيفة او الأطفال إلى أذى كما أنهم يعتبرون مساعداتهم شيء تافهه ولا يقومون به ، هؤلاء الاشخاص لن يكونوا أصدقاء صالحين فالذين لا يشعرون بالتعاطف والرحمة تجاه الحيوانات والضعفاء لا يمكن أن يشعر بأوجاع البشر والحديث معه لن ينفعك .

6- الشخصية السلبية

الأشخاص السلبيون هم أشخاص يروا أن لديهم الحق الكامل في توجيع الإنتقادات للغير بطريقة غير مهذبة حتى وإن وصل الآمر للسخرية من غيرهم ، وهذا من أجل إبراز عمق ما يمتلكونه وليثبتوا أن لديهم الأفضل في كل شيء ، فهذه الشخصيات لن تقدم لك الدعم مهما كنت مقرب منها ، كما أنها لن تسمع شكوك أو ما يؤلمك بشكل يرضيك أبداً .الشكوى وأيضاً لن تشجعك على أتخاذ أي خطوة إيجابية في حياتك لأنها شخصية غير مجازفة .

7- الشخصية الضحية

وهي الشخصية التي ترى نفسها دائماً ضحية الظروف والأشخاص والحياة ودائماً لا تعترف بأخطاء ، ولكن العكس صحيح هي تحاول أن تبرر أخطائها على أنها تصرفات خارجة عن إرادتها نظراً لما تتعرض له ، مما سيجعله يرى كل تصرفاته مبررة مهما فعل .

8- الشخصية المستبدة

إذا لحظة أن الشخص يحاول إملاء رغبته عليك دون استخدام الطرق المهذبة ، أو كثير الطلبات وسريع الغضب حال عدم تنفيذ تلك الرغبات عليك الابتعاد عنه سريعاً ، فهذه الشخصية لا تحب إلا ذاتها وما تحتاجه ، وسيكون دورك في هذه العلاقة منحصر في تلبية رغباتها وحل مشكلاتها فقط .

9- الشخصية الفاشلة في حياتها

هذا أخطر نوع من الأصدقاء على الإطلاق ، حيث أن الشخص الفاشل لن يرغب في رؤية أحد ينجح من دائرته ولذلك سيحطم قدراتك بشكل لن تلاحظه إلا بعد فوات الأوان ، وأيضاً الفاشل يستنفذ الصاقة الإيجابية لدى الآخرين عن طريق الشكوى وطلب المساعدة المستمر .

10- الشخصية البخيلة

البخل لا يتعلق فقط بكيفية التعامل مع الأموال ، ولكنه قد يكون بخل في المشاعر أو بخل في إعطاء النصيحة وحتى البخل في الوقت ، لذلك لا تصادق البخيل لأنه لن يعطيك كما تقدم له ، ومهما كان يحبك فلن تشعر معه بالراحة الكافية كصديق .