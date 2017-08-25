عند دخولك المتحف المصرى ترى تمثالها الضخم وهى جالسة امنحتب الثالث، زوجها، فهي تحوطه بيدها لمكانتها العالية ونفوذها الكبير.

كانت "تي" لغزاً محيراً دفع المؤرخين للبحث عن سر ذلك النفوذ والقوة البادية على ملامحها، ولم تكن تي من نسل ملكى عندما تزوجها امنحتب الثالث وأصبحت والدة ابنة الملك اخناتون، ولكن المؤكد أن كان لها نفوذاً كبيراً اثناء فترة حكم كلا الملكين، فكانت أول ملكة مصرية يسجل اسمها فى المراسيم الملكية.

كانت تي أثناء فترة حكم زوجها تستقبل الوفود والملوك الأجانب الذين احترموا قوة شخصيتها وحكمتها، اما تأثيرها الأعظم فكان على ابنها اخناتون، فهل كانت تلك المعتقدات الدينية المثيرة للجدل التى اعتنقها معتقداتها هى؟ ام مجرد ورث عنها اخناتون قوة الشخصية بما جعله يقدم على ترك عبادة الالهة التى عبدها المصريون لألاف السنين ليعبد الهه الجديد اتون؟

فى جميع الحالات تشير الخطابات المرسلة من وإلى تل العمارنة أن الملكه تي (التى عاشت 12 سنة بعد رحيل زوجها) ظلت توجه ابنها اخناتون وكانت هى مستشاره الأول وامين سره طوال مرحلة عاصفة من ادق مراحل التاريخ المصرى، فهي زوجة ملك وأن ملك.