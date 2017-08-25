يواجه مستخدمو الهواتف الذكية مشاكل وأعطاب كثيرة بأجهزتهم، أبرزها بطء الأجهزة، وبالرغم من أن هذا الأمر مرتبط بمواصفات الجهاز التقنية، فإن هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها من أجل التغلب على هذا المشكل.

1- عدم تجاهل طلب التحديث: وافق على تحديث نظام التشغيل عندما تصلك الرسالة، لأن التحديث مسألة ضرورية لتحسين سرعة هاتفك، لذا لا تتجاهل أو تؤجل طلب التحديث.

2- ضرورة مراجعة التطبيقات كل فترة: يجب على المستخدم أن يراجع تطبيقاته من فترة إلى أخرى، وذلك من خلال حذف كل التطبيقات التي لا يستخدمها إلا نادرا.

3- المؤثرات والخلفيات: إضافة خلفيات متحركة وملونة ومؤثرات عند الانتقال من تطبيق لآخر أمر يؤدي إلى بطء عمل الهاتف، لذا عليك تفاديها قدر الإمكان.

4- تبادل الصور والفيديوهات: تبادل الصور والفيديوهات على تطبيقات التراسل المختلفة يؤثر على مساحة التخزين المتاحة على هاتفك، لذا يجب مسح المواد غير المهمة بصفة مستمرة.

5- راحة الهاتف: ينصح الخبراء بـ”إعادة تشغيل” الهاتف الذكي في نهاية اليوم، فهذا من شأنه تسريع عمل الجهاز وإراحته، كما هو الحال مع أجهزة الكمبيوتر.

6- إعادة ضبط المصنع: هذه آخر خطوة يتم اللجوء إليها في حال لم تفلح النصائح المذكورة سلفا، حيث يجب القيام بـ”إعادة ضبط المصنع” بعد نقل جميع المواد المهمة من الهاتف الذكي، على اعتبار أن الهاتف سيجري تحديثه من البداية وكأنه خرج للتو من المصنع.