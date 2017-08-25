

أحيا أهالي أماتريتشي ذكرى ضحايا الزلزال الذي ضرب بلدتهم في وسط ايطاليا العام الماضي ودقت ساعة المدينة تمام الساعة 3:36 صباح الخميس في نفس وقت وقوع الكارثة.

والزلزال الذي بلغت شدته 6 درجات ودمر مناطق واسعة من المنطقة الجبلية في ساعة مبكرة يوم 24 اغسطس 2016، اودى بحياة 299 شخصا ولا يزال ماثلا في أذهان الايطاليين.

ودمر الزلزال مساحات كبيرة من اماتريتشي وأودى بحياة 249 شخصا من سكانها وقرية اكومولي المجاورة.

وقبيل منتصف الليل كرم اهالي البلدة الضحايا بقراءة اسماء كل واحد منهم واستذكروا حياتهم في مراسم استمرت ساعتين.

ثم تجمعوا حاملين الشموع في ملعب لكرة القدم جرت فيه العام الماضي مراسم الدفن الجماعي، وانطلقوا في مسيرة صامتة في شوارع البلدة قرب انقاض العديد من المنازل.

وكشف رئيس بلدية اماتريتشي سيرجو بيروتزي عن نصب تكريمي للضحايا.

وتنظيم فعاليات لتكريم 60 شخصا قضوا في قرى اكومولي واراكواتا دل ترونتو وبيسكارا دل ترونتو.

واعلن في اماتريتشي يوم حداد واقيم قداس صباحا حضره رئيس الوزراء باولو جنتيلوني.

وقدرت قيمة الخسائر والاضرار التي لحقت بمنازل ومستشفيات ومدارس وكنائس بنحو 23.55 مليار يورو (27.7 مليار دولار).

وضربت ثلاثة زلازال عنيفة المنطقة نفسها في اواخر اكتوبر وزلزال متوسط في يناير مما ادى الى مقتل 29 شخصا.